رسالة من كولر لـ جماهير الأهلي بعد "الأجواء الخيالية" أمام الهلال

وجه مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي رسالة خاصة لجماهير ناديه بعد ما وصفه بالأجواء الخيالية ضد الهلال السوداني في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في تخطي الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل ليتأهل إلى ربع النهائي، ومن المقرر أن يعلم الأهلي منافسه مساء غدا الأربعاء بعد القرعة المنتظرة.

وكتب كولر عبر حسابه الرسمي مع نشر فيديو له بالتوجه لتحية الجماهير: "شكرا لجمهور الأهلي العظيم على الأجواء الخيالية".

وتابع "أتمنى أن أرى حضوركم بهذا الشكل الأسطوري في كل مباراة، فمن أجلكم تُلعب كرة القدم".

واختتم كولر رسالته "أتمنى أن أكون دوما سببا لإسعادكم".

ووجه كولر رسالته لجماهير الأهلي باللغات العربية والإنجليزية والألمانية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري.

وكان كولر قد حضر مباراته الأولى منذ قدومه إلى الأهلي بتواجد أكثر من 50 ألف مشجع.

وينتظر الأهلي مساء غدا الأربعاء منافسه في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فرق الترجي والرجاء والوداد.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي نهائي كأس مصر مساء يوم 10أبريل الجاري ضد فريق بيراميدز.

وحقق كولر مع الأهلي لقب السوبر المصري أمام الزمالك هذا الموسم، والمركز الرابع في كأس العالم للأندية.