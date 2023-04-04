صديقة كريستيانو تكشف حقيقة تعرض أطفالها للضرب في المدرسة بالسعودية

كشف جورجينا رودريجز صديقة كريستيانو رونالدو وأم أطفاله حقيقة الأخبار التي انتشرت عن تعرض أحد أطفالها للضرب في مدرسته بالسعودية.

قبل أيام انتشرت تقارير برتغالية تفيد بأن أحد أبناء رونالدو قائد النصر السعودي تعرض للضرب في مدرسته.

لكن جورجينا نفت ذلك في بيان نشرتها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، جاء على النحو التالي:

"بعض التقارير نشرت أخبارا سلبية عن وضع أبنائي في المدرسة، أود أن أنوه أنها أخبار عارية من الصحة".

"أطفالنا يدرسون في مدرسة رائعة، ونقدر تماما العمل العظيم الذي يقدمونه لنا كعائلة وعلى المستوى الشخصي".

"أبناء كريستيانو تعرفوا على أصدقاء ودودين، وسعداء للغاية في مدرستهم الجديدة في الرياض".

"لحسن حظنا.. دائما ما نحظى بتجارب رائعة في كل بلد وفي كل مدرسة، نحن معجبون بهم جميعا".

ويعيش رونالدو مع صديقته وأطفاله في السعودية منذ الانتقال إلى النصر في يناير الماضي في صفقة انتقال حر.

كعادته مع كل الفرق التي لعب لها، تألق الدون سريعا مع النصر وسجل العديد من الأهداف.

فقد أحرز نجم ريال مدريد السابق 9 أهداف وصنع 2 في 10 مباريات لعبها بقميص العالمي في مختلف المسابقات.

ويقود كريستيانو فريقه للمنافسة على لقب الدوري السعودي أمام اتحاد جدة.

إذ يحتل زملاء أحمد حجازي وطارق حامد الصدارة بفارق نقطة عن النصر، قبل 9 جولات من نهاية الموسم.

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