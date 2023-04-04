قائمة برشلونة - دي يونج وكريستنسن ينضمان للغائبين أمام ريال مدريد

أعلن تشافي هيرنانديز قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفاز برشلونة ذهابا في سنتياجو برنابيو بهدف دون مقابل سجله إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه.

وغاب عن القائمة فرينكي دي يونج وعثمان ديمبيلي وبيدري جونزاليس وأندريس كريستنسن بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجين - إنياكي بينا - أرناو تيناس.

خط الدفاع: رونالد أراوخو - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - جول كوندي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: جافي - فرانك كيسي - سيرجي روبيرتو - بابلو توري - سيرجيو بوسكيتس - مارك كاسادو - أليكس جاريدو

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - رافينيا - أنخيل ألاركون - إستانبيس بيدرولا.

ولعب برشلونة أربع مباريات أمام ريال مدريد في الموسم الحالي بين الدوري وكأس الملك، وفاز في ثلاث منها وتلقى هزيمة واحدة.