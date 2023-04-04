لا جازيتا: وكيل ديبالا يصل إيطاليا وسط شائعات اهتمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد

وصل خورخي أنطوان وكيل باولو ديبالا لاعب روما إلى إيطاليا لمناقشة مستقبل موكله مع النادي.

باولو ديبالا النادي : روما روما

يأتي ذلك في ظل انتشار شائعات عن اهتمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد لضم اللاعب في الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت أن وكيل ديبالا سيجتمع قريبا مع مسؤولين روما لمناقشة مصير اللاعب.

وأوضح التقرير أنه رغم انضمام ديبالا إلى روما في الصيف الماضي فقط إلا أنه غير مؤكد استمراره للموسم المقبل.

وكشف التقرير عن وجود بند في عقد اللاعب يتيح له الرحيل مقابل 12 مليون يورو إذا كان الفريق من خارج الدوري الإيطالي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مستقبل ديبالا مع روما مرتبط بتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لمصادر لا جازيتا ديلو سبورت فهناك اهتمام ومراقبة لديبالا من ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

ويبلغ ديبالا من العمر 29 عاما وسبق له اللعب لصالح نادي يوفنتوس.

ونجح ديبالا في تسجيل 14 هدفا وصنع 8 آخرين خلال 30 مباراة خاضهم مع روما في جميع المسابقات.

ويحتل روما المركز الخامس في الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة وهو نفس رصيد إنتر صاحب المركز الرابع عقب مرور 28 جولة.

ويبتعد روما عن لاتسيو صاحب المركز الثاني بـ 5 نقاط فقط.

ويحل روما ضيفا في مباراته المقبلة على تورينو يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين.