مؤتمر أنشيلوتي: ريال مدريد لديه ثقة كبيرة قبل الكلاسيكو.. وغدا دورنا للفوز

يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد أن فريقه في أتم الجاهزية لخوض مباراة الكلاسيكو، مشيرا إلى أنه حان وقت الملكي للفوز في الكلاسيكو.

ويلعب ريال مدريد مع برشلونة غدا الأربعاء على ملعب كامب نو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد أن فاز الفريق الكتالوني بهدف دون مقابل في الذهاب.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الفريق بحالة جيدة ومتحمس مع الكثير من الثقة. في كامب نو سنقوم بعمل جيد".

وأضاف "هل كروس ومودريتش غير قابلان للمس؟ "نعم، لكن هذا لا يعني أنهما سيلعبان. مودريتش كان بديلا ضد بلد الوليد. كونك لاعبا أساسيا ليس هو الشيء الأكثر أهمية، ولكن كيف تكون مؤثرا".

وتابع "مباراة الكلاسيكو هي دائما أهم مباراة، إنها منافسة كبيرة للغاية وقد تسمح لنا بلعب نهائي. يمكننا مفاجاة الخصم بتفاصيل صغيرة، يصعب على الفريق تغيير النظام عندما تعمل معه لمدة عام".

وأجاب عن سؤال هل يفكر في عمل تغييرات على التشكيل "ربما، في المباريات الأخيرة قدمنا أداء جيدا، لكننا لا ننظر فقط إلى النتيجة في حالة الفوز أو الخسارة، وبغض النظر عمن يلعب، فإن العقلية لا تتغير".

واستطرد عن المساهمة الهجومية للظهيرين "الجناح الأيسر مشغول للغاية بفينيسيوس لذلك لا نطلب مثل هذا النطاق الواسع هناك. لكن على اليمين الأمر يعتمد على من سيلعب. مع رودريجو يكون الوضع مشابه ولكن إذا تواجد فالفيردي فإن الزيادة تكون مطلوبة. هذا يعتمد على كل حالة".

واستكمل "الفكرة ليست أن تصاب بالجنون للتسجيل، نحتاج إلى هدف ويمكن أن يأتي في الدقيقة 90. عليك أن تتحكم في المباراة بشكل جيد كما في مباراة الذهاب ولكن بنجاح أكبر، هذه هي الطريقة ".

وأكمل "أرى لاعبين مركزين ومتحمسين، العقود لا تؤثر على: ناتشو وأسينسيو وسيبايوس. العقود تنتهي في الصيف والآن يخوضون مباريات مذهلة. إذا أراد اللاعب التجديد، فهذا يعني أنه يحب الدور الذي يؤديه".

وعن تشواميني وكامافينجا، قال: "لفرق بينهما هو طاقتهما، لأن كلاهما لهما نفس العقلية. يريدان اللعب ومن الواضح أنهم يستحقون اللعب أكثر. يساهم تشواميني بشكل دفاعي أكثر، لكن كامافينجا تتمتع بجودة هائلة في المساحات الصغيرة. استفاد كامافينجا من هذه اللحظة وواجه تشواميني صعوبة في العودة من كأس العالم".

وأتم "نحن الآن متراجعين في النتيجة ويجب أن نستعيدها، لا أعرف من هو المرشح الأوفر حظا فهي مباراة ستحددها التفاصيل الصغيرة. من الصعب للغاية أن تكون هناك مواجهات فردية بين المدربين، غدا حان دورنا للفوز".

ولعب ريال مدريد أربع مباريات أمام برشلونة في الموسم الحالي بين الدوري وكأس الملك، فاز في واحدة وتلقى ثلاث هزائم.