ألعاب الصالات - 22 مواجهة قمة محتملة بين الأهلي والزمالك في أبريل

يشهد شهر أبريل الجاري عددا من مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في مختلف ألعاب الصالات للرجال والسيدات.

وينتظرنا 22 مواجهة محتملة بين القطبين و10 مباريات مؤكدة تبدأ بأولى جولات نصف نهائي دوري سوبر السلة للرجال بعد غدا الخميس.

ويستعرض لكم FilGoal.com مباريات القمة المنتظرة في أبريل:

كرة سلة

يتواجه فريقا الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري السوبر لرجال كرة السلة، ويقام ذلك الدور بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للنهائي.

ويعني ذلك خوض ثلاث منافسات مؤكدة بين الفريقين قد تصل إلى خمسة إذا لم ينجح أحدهم في الفوز بأول ثلاث مباريات.

ويأتي جدول رجال السلة كالآتي:

مباريات مؤكدة:

الخميس 6 أبريل: الأهلي × الزمالك (11:00 مساء)

السبت 8 أبريل: الأهلي × الزمالك (9:00 مساء)

الإثنين 10 أبريل: الزمالك × الأهلي (11:00 مساء)

مباريات محتملة:

الأربعاء 12 أبريل: الزمالك × الأهلي (9:00 مساء)

الخميس 13 أبريل: الأهلي × الزمالك (11:00 مساء)

كرة يد

يتواجه فريقا الأهلي والزمالك وجها لوجه في منافستي الرجال والسيدات بمسابقتي الدوري والكأس.

ومن المؤكد أن نشهد ثلاث مباريات مؤكدة بين الفريقين قد تصل إلى خمسة.

مباريات مؤكدة بين يد الأهلي ضد الزمالك:

الجمعة 7 أبريل: ختام منافسات دوري الرجال (11:00 مساء)

الخميس 13 أبريل: نصف نهائي كأس مصر للرجال (11:00 مساء)

الخميس 27 أبريل: افتتاح المرحلة الختامية من دوري السيدات (4 مساء)

مباريات محتملة:

الإثنين 10 أبريل: مباراة فاصلة حال الحاجة إليها في دوري الرجال (11 مساء)

الخميس 20 أبريل: نهائي كأس مصر للسيدات (11:00 مساء)

كرة طائرة

حسم فريقا الأهلي والزمالك مقعدهما في نهائي الدوري المصري للرجال والسيدات والمقرر إقامتهما في أبريل الجاري.

وبعد الوصول إلى نصف النهائي في مسابقة كأس مصر، قد نشهد قمة جديدة في نهائي المسابقتين للرجال والسيدات.

وبالتالي حتى الآن تأكد خوض 4 مباريات قمة بين الأهلي والزمالك قد تصل إلى 12 حال الوصول إلى نهائي الكأس وخوض مباريات فاصلة.

مباريات مؤكدة:

بداية من 16 أبريل مباراتان على الأقل في نهائي دوري الرجال قد تصل إلى ثلاثة حال اللجوء إلى مباراة فاصلة.

وفي نفس التوقيت مباراتان في نهائي دوري السيدات قد تصل إلى ثلاثة حال اللجوء لمباراة فاصلة.

مباريات محتملة:

وصل فريقا الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر للرجال والسيدات، وقد تشهد المباراة النهائية مواجهة جديدة بين القطبين.

وحال حدث ذلك يتأكد خوض مباراتين على مستوى الرجال ومثلهما في السيدات على الأقل وقد تصل إلى ثلاثة حال الوصول لمباراة فاصلة.

*لم يعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن موعد مباريات النهائي في الدوري أو الكأس حتى الآن، ويعتبر الوصف السابق حال تم الاستمرار بنظام Best of 3 مثل الموسم الماضي*