تنس - نادال ينسحب من بطولة مونت كارلو.. وألكاراز يلحق به

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 12:27

كتب : FilGoal

رافائيل نادال - تنس

أعلن الإسباني رافاييل نادال نجم التنس يوم الثلاثاء انسحابه من بطولة مونت كارلو.

ويغيب النجم المخضرم عن الملاعب منذ إصابته في الساق خلال بطولة أستراليا المفتوحة منتصف يناير الماضي.

وكان من المتوقع أن يعود نادال - 36 عاما - من الإصابة للمشاركة في هذه البطولة التي تعده لبطولته المفضلة رولان جاروس.

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وقال نادال عبر حسابه الشخصي على تويتر: "مرحبا للجميع، لست مستعدا للمنافسة على أعلى المستويات وبالتالي لن أتمكن من خوض إحدى أهم البطولات في مسيرتي وهي بطولة مونت كارلو".

وأضاف صاحب الـ22 لقبا في البطولات الكبرى (جراند سلام) "سأواصل عملية التأهيل على أمل العودة قريبا".

بعدها، أعلن كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالميا انسحابه من البطولة بسبب الإصابة أيضا.

ويستهدف رافا العودة قبل بطولته المفضلة، رولان جاروس، التي حقق لقبها في 14 مناسبة كرقم قياسي.

بطولة رولان جاروس المقبلة ستكون الأولى لنادال وهو يتشارك مع نوفاك دجوكوفيتش في الرقم القياسي لألقاب البطولات الكبرى.

إذ حقق النجم الصربي بطولة أستراليا المفتوحة الأخيرة ليعادل رقم نادال.

تنس رافاييل نادال
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