الزمالك ضد المصري - الأبيض للحاق بالمربع الذهبي.. وحسام حسن يسعى لفك العقدة

بعد وداع دوري أبطال إفريقيا، يعود الزمالك لمنافسات الدوري بمواجهة قوية أمام المصري في الجولة 22 من الدوري المصري على استاد برج العرب.

مواجهة تحمل في طياتها تفوقا كبيرا للزمالك سواء على صعيد المواجهات المباشرة مع المصري في السنوات الأخيرة، أو ضد حسام حسن مدرب الفريق البورسعيدي.

ويسعى الزمالك للعودة للمربع الذهبي من جديد حيث يتواجد في المركز الخامس برصيد 33 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الرابع.

وعلى الجانب الآخر، يحتل المصري المركز التاسع برصيد 28 نقطة

تفوق أبيض كبير

يمتلك الزمالك أفضلية على المصري في تاريخ لقاءات الفريقين في الفترة الأخيرة بتحقيقه الانتصار في 6 من آخر 8 مباريات بين الفريقين في جميع المسابقات.

وانتهت مباراة الدور الأول من الموسم الحالي بالتعادل بهدفين لكل فريق، بجانب تعادل دون أهداف في الدور الثاني من الموسم الماضي.

ويعود آخر فوز للمصري على الزمالك إلى 11 إبريل 2019 بثنائية أوستن أموتو وإسلام أبو سليمة.

وخرج الزمالك بشباك نظيفة في 5 من آخر 8 مواجهات بين الفريقين.

حسام حسن يعاني أمام الزمالك

لا يمتلك حسام حسن المدير الفني للمصري سجلا جيدا أمام الزمالك في تاريخ المواجهات كمدرب.

لعب حسام حسن 17 مباراة أمام الزمالك كمدرب مع مختلف الفرق، حقق خلالها ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى عشر هزائم.

سجل حسام حسن 13 هدفا أمام الزمالك واستقبل 21.

ولكنه في الوقت ذاته حقق كل انتصاراته ضد الزمالك وهو مدربا للمصري.

واجه حسام حسن الزمالك وهو مدربا للمصري في 10 مباريات، فاز في ثلاث وتعادل في اثنين وخسر خمس.