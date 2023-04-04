شاو مستمر مع مانشستر يونايتد حتى 2027

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 12:05

كتب : FilGoal

لوك شاو أثناء توقيع عقده الجديد مع مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد تمديد تعاقده مع الظهير الإنجليزي لوك شاو للاستمرار مع الفريق حتى يونيو 2027.

وقال لوك شاو في تصريحات للموقع الرسمي بعد التوقيع: "قبل تسع سنوات، وقعت عقدي الأول مع هذا النادي الرائع ويسعدني تمديد إقامتي. لقد نضجت بشكل كبير منذ مجيئي إلى مانشستر كل تلك السنوات، سواء كشخص أو كلاعب. أعرف ما هو المطلوب للنجاح في ناد كهذا".

وأضاف "نحن في بداية رحلتنا تحت قيادة المدرب وطاقمه التدريبي. لقد نجحنا بالفعل هذا الموسم لكننا نريد المزيد. هناك فرصة رائعة لإنشاء شيء مميز هنا وسأبذل قصارى جهدي لأكون جزء من ذلك".

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ومن جانبه، قال جون مورتو المدير الرياضي في مانشستر يونايتد: "لوك هو لاعب مهم للغاية للفريق وقد تطور ليصبح أحد أفضل اللاعبين في مركزه في العالم. لقد كان في النادي منذ ما يقرب من عقد من الزمان ويتفهم توقعات النجاح والعمل الجاد والالتزام والمعايير العالية المطلوبة لتحقيق ذلك".

وأضاف "لقد أضاف القيادة إلى قدراته البارزة الأخرى، ونتطلع جميعا لرؤيته بقميص مانشستر يونايتد لسنوات قادمة".

وانضم لوك شاو لصفوف مانشستر يونايتد في 2014 قادما من ساوثامبتون.

وشارك ابن الـ27 عاما في 249 مباراة مع مانشستر يونايتد، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع 28 آخرين.

وفاز لوك شاو مع مانشستر بلقب كأس الرابطة مرتين، والدرع الخيرية والدوري الأوروبي مرة واحدة.

يذكر أن مانشستر يونايتد يتواجد في المركز الخامس للدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن توتنام ونيوكاسل يونايتد، ويستعد لمواجهة إشبيلية الإسباني في ربع نهائي الدوري الأوروبي وبرايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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