تقرير: النصر السعودي يغير اسم ملعبه مقابل 15 مليون دولار

اتفقت شركة الوسائل المسؤولة عن الملاعب في السعودية مع بنك الأول SAB على تسمية ملعب جامعة الملك سعود الخاص بنادي النصر باسم (الأول بارك).

وكان الملعب باسم مرسول بارك لكن العقد انتهى قبل أسبوعين نتيجة خلافات بين الطرفين، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأضاف التقرير أن العقد المبرم بين الطرفين يمتد نحو 3 أعوام مع وجود بند يتضمن إضافة عامين آخرين.

وتقدر الصفقة بنحو 15 مليون دولار، مقسمة على 3 دفعات، بحيث يكون العام الأول مقابل 5 ملايين دولار، والثاني والثالث بـ 4.5 مليون دولار عن كل عام، حسب التقرير.

ومن المنتظر أن تكون مباراة النصر أمام الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين هي أول مباراة تقام على الملعب بمسماه الجديد.

ويعد استاد جامعة الملك سعود الملعب الرسمي للنصر لمدة 10 أعوام بعد توقيع العقد عام 2020.

وكانت شركة الوسائل المسؤولة عن الملاعب في المملكة قد بعثت خطابا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ووزارة الرياضة في 20 مارس الماضي، تفيد بتسمية ملعب جامعة الملك سعود باسم SMC PARK مؤقتا بعد إلغاء ارتباطها بشركة مرسول.

الفريق الذي ضم كريستيانو رونالدو ينافس اتحاد جدة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم.

إذ يحتل زملاء أحمد حجازي وطارق حامد الصدارة بفارق نقطة عن النصر، قبل 9 جولات من نهاية الموسم.

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