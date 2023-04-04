ريليفو: أتليتكو مدريد يرغب في تجديد تعاقد موراتا

يرغب أتليتكو مدريد في تجديد تعاقد ألفارو موراتا مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

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ويأتي ذلك بالرغم من عدم لعب موراتا بصفة أساسية في الأونة الأخيرة وجلوسه بديلا لممفيس ديباي، ولكن أثار موراتا إعجاب أتليتكو مدريد بسبب التزامه وتفانيه.

وكان موراتا قد عاد إلى أتليتكو مدريد الصيف الماضي بعد إعارة إلى يوفنتوس لمدة عامين.

وكشف موقع ريليفو أن تعاقد موراتا مع أتليتكو مدريد ينتهي في صيف 2024 عندما يكون عمره 31 عاما.

ويمتلك أتليتكو مدريد بندا بتمديد التعاقد تلقائيا لمدة موسم في الصيف الحالي، ولكن يرغب النادي الإسباني في عقد أطول مع مهاجمه.

وأشار التقرير إلى أن تمديد تعاقد موراتا مع أتليتكو مدريد لا يتوقع أن يتضمن زيادة في راتب اللاعب.

وأظهر موراتا الكثير من الالتزام بالرغم من جلوسه كبديل في كثير من المباريات.

ونجح موراتا في تسجيل هدفين وهو لاعب بديل أمام إشبيلية في الدوري الإسباني.

وأشار التقرير أن موراتا يعتبر صفقة جيدة لأتليتكو مدريد اعتمادا على راتبه بالإضافة لكونه مهاجم مفيد ما لم يعتمدوا عليه لتسجيل 20 هدفا في الموسم.

وساهم موراتا في 15 هدفا هذا الموسم بتسجيل 12 وصناعة 3 آخرين في 36 مباراة خاضهم، بينهم 25 كأساسي.

ورفع موراتا رصيده إلى 10 أهداف مع أتليتكو مدريد في الدوري هذا الموسم.

ولعب موراتا مباراة فريقه الأخيرة في الدوري أمام ريال بيتيس بصورة أساسية بعد أن جلس كبديل في الثلاث مباريات السابقة.