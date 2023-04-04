شتوتجارت يقيل مدربه.. ويعلن بديله
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 11:37
كتب : FilGoal
أعلن نادي شتوتجارت الألماني إقالة مدربه برونو لاباديا وتعيين سيباستيان هونيس خلفا له.
لاباديا أقيل بعد 4 أشهر من تولي المنصب، وترك الفريق بعدما فاز مرة واحدة فقط خلال المباريات الـ11 الأخيرة بالدوري الألماني.
وترك لاباديا الفريق في المركز الأخير بالدوري الألماني.
كان عقد برونو لاباديا مع شتوتجارت يمتد إلى 2025.
هونيس المدرب السابق لهوفنهايم وقع على عقد يمتد حتى 2025.
وتولى لاباديا تدريب شتوتجارت للمرة الثانية في آواخر ديسمبر الماضي، بعدما عمل للمرة الأولى بين عامي 2010 و2013.
ويظهر هونيس لأول مرة مع فريقه الجديد أمام نورنبرج في ربع نهائي كأس ألمانيا يوم الأربعاء.
تجربة هونيس الأخيرة كانت مع هوفنهايم بين 2020 و2022.
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