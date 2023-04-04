كادينا سير: راؤول لم يعد الخيار الأول لقيادة ريال مدريد.. أربيلوا أقرب

بات ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد تحت 19 عاما المرشح الأول لقيادة الفريق الأول.

وكانت كل التقارير تشير إلى أن راؤول جونزاليس المدير الفني لرديف ريال مدريد هو المرشح الأول إذا رحل كارلو أنشيلوتي.

وكشفت كادينا سير أن تكريم أربيلوا وفريقه بمناسبة التتويج بكأس الملك تحت 19 عاما، قبل مواجهة ريال مدريد وبلد الوليد لم يكن من قبيل الصدفة.

وأوضح التقرير أن أربيلوا أقرب إلى فلورنتينو بيريز من راؤول، وهناك قسم داخل النادي يفتقد أيام جوزيه مورينيو.

وأشار التقرير إلى أن عمل أربيلوا كمساعد لمورينيو إن عاد مجددا لريال مدريد أمر حتمي، إذ أن لاعب الملكي السابق كان أحد أكبر أنصار المدرب البرتغالي في تلك الفترة.

ويأتي ذلك بالرغم من تقديم راؤول مستوى جيد مع فريق رديف ريال مدريد والذي يحتل المركز الثاني.

ولكن بالرغم من ذلك أصر تقرير كادينا سير أن أربيلوا يتقدم الآن على راؤول في أي ترتيب ليصبح المدير الفني القادم.

ومن المرجح أن يغادر راؤول ريال مدريد في الصيف المقبل من أجل مواصلة تطويره في مكان آخر، وربما يتولى أربيلوا قيادة رديف ريال مدريد في حال لم يعتمد النادي على أحد أبنائه.

ويستعد ريال مدريد لخوض مواجهة مرتقبة أمام برشلونة على ملعب كامب نو مساء غدا الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز برشلونة بهدف دون مقابل، مما يعني حاجة ريال مدريد للفوز بأي نتيجة للوصول إلى النهائي.