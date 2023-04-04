متحدث وزارة الرياضة: سيتم تجديد التعاقد مع الشركة الإسبانية المنفذة لتقنية الفيديو في الدوري

كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة عن حل أزمة عدم تواجد تقنية الفيديو في مباريات الدوري المصري خلال الفترة الحالية.

وقال الشاذلي عبر قناة صدى البلد: "تم الاتفاق على تجديد التعاقد مع الشركة الإسبانية المنفذة لتقنية الفيديو خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "سيتم جدولة المديونيات المالية الخاصة بالشركة الإسبانية المنفذة لتقنية الفيديو في الدوري المصري".

وأكمل "سيتم التواصل من قبل الشركة المتحدة للخدمات الرياضية مع الشركة الإسبانية المنفذة لتقنية الفيديو لإنهاء الأزمة بشكل كامل وتجديد التعاقد".

وأردف "التعاقد الجديد مع الشركة الإسبانية المنفذة لتقنية الفيديو واتحاد الكرة سيكون لمدة موسم أو موسمين".

وأتم تصريحاته "بالفعل تم حل أزمة تقنية الفيديو مع الشركة الإسبانية ووضعنا جميع النقاط التي كانت تنقص الاتفاق بين الطرفين".