في مباراة البدري الأولى.. الصفاقسي يتعادل مع رفاق بدر بانون في البطولة العربية

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 02:16

كتب : FilGoal

حسام البدري

في أولى مبارياته تحت قيادة المدرب المصري حسام البدري، تعادل الصفاقسي التونسي مع ضيفه قطر القطري بدون أهداف.

جاء ذلك ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي للبطولة العربية، في مواجهة قطر الذي يضم المغربي بدر بانون مدافع الأهلي السابق.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 11 أبريل.

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ويلتقي الفائز من هذه المواجهة بالفائز من الهلال السوداني والمنامة البحريني.

وتغلب الهلال على المنامة في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد.

ويلعب الجيش الملكي المغربي مع الاتحاد الليبي، ويتقدم 4-1 ذهابا. والفائز منهما يلاقي الفائز من البرج اللبناني والوحدة الإماراتي.

ويلعب المريخ السوداني مع تشرين السوري، على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من الشباب السعودي والقوة الجوية العراقي، اللذان تعادلا 1-1 في الذهاب.

أيضا يلعب طلائع الجيش مع أهلي طرابلس الليبي، ويلتقي الفائز منهما بالفائز من النهضة العماني والخليل الفلسطيني، ويتقدم النهضة ذهابا 2-0.

ويتقدم المحرق البحريني على السيب العماني بنتيجة 2-0 ذهابا، والفائز منهما سيلاقي الفائز من فحمان اليمني والاتحاد المنستيري التونسي.

وتأهل الكويت الكويتي على حساب شبيبة الساورة الجزائري، وينتظر الفائز من نواذيبو الموريتاني وشباب الأرض، ويتقدم نواذيبو 4-1 ذهابا.

البدري (63 عامًا) كانت محطته الأخيرة في وفاق سطيف الجزائري بين يوليو ونوفمبر من العام الماضي.

وسبق للبدري تدريب الأهلي في 3 ولايات مختلفة، بالإضافة إلى توليه مهمة المريخ السوداني، وإنبي، وأهلي طرابلس الليبي، والمنتخب الأولمبي المصري.

وقاد البدري كبار الفراعنة بين سبتمبر 2019 وسبتمبر 2021، قبل أن يعوضه كارلوس كيروش في المهمة.

حسام البدري الصفاقسي البطولة العربية بدر بانون قطر القطري
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