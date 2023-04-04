قائمة المحلة - حميد ماو يغيب عن مواجهة الأهلي

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 02:08

كتب : رضا السنباطي

حميد ماو لاعب غزل المحلة

أعلن عبد الباقى جمال المدير الفنى لفريق غزل المحلة عن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

ويتوجه فريق المحلة الى القاهرة فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا لدخول معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الأهلي.

وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمى: عمرو شعبان - محمود الحضرى - أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد رضا - محمد جابر - السيد الشبراوى - طارق سامى - إيهاب سمير - محمد بازوكا - معاذ الحناوى - مصطفى العش

خط الوسط: أحمد الشيخ - إبراهيما كونيه - إبراهيم عايش - أحمد النادرى - مصطفى ديشه - أحمد الجعيدي

خط الهجوم: كريم مصطفى - حازم مرسي - عبد الرحمن عاطف - جبريل أوريك - تشارليز

ويغيب التنزاني حميد ماو عن قائمة المحلة بداعي الإصابة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 18 مباراة، بفارق نقطتين عن فيوتشر الذي لعب 21 مباراة.

فيما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 30 نقطة من 22 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تُقام المباراة يوم الأربعاء 5 أبريل 2023.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة 9:15 مساء.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة.

ويُذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة أيمن الكاشف.

ولم يحقق غزل المحلة الفوز على الأهلي أو التعادل معه منذ 3 مايو 2021، في الدور الثاني للموسم قبل الماضي، حيث فاز بهدف وحيد سجله أشرف السيد.

منذ تلك المباراة التقى الفريقان 3 مرات في الدوري المصري، وفاز الأهلي بنتائج 3-2 و2-1 و2-0 على التوالي والترتيب.

آخر تعادل بين الفريقين في الدوري يرجع إلى 18 فبراير 2016 بنتيجة 1-1.

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