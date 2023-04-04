بيراميدز: هذا موقفنا إذا أقيم نهائي الكأس دون فيديو.. وحقيقة منشطات إكرامي

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز موقف فريقه من إقامة مباراة نهائي كأس مصر ضد الأهلي بتحكيم أجنبي وبدون تقنية الفيديو.

شريف إكرامي النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال سعيد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "دفعنا بداية الموسم مستحقات تقنية الفيديو ولذلك نريد مباراة نهائي كأس مصر ضد الأهلي بتقنية الفيديو".

وأضاف "طلبنا تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي في نهائي كأس مصر ولكن دون أن نتحمل أي تكاليف".

وواصل "مباراة الأهلي مهمة في أي بطولة وليس في نهائي كأس مصر فقط".

وأكمل "إذا رفض اتحاد الكرة إقامة مباراة نهائي كأس بتقنية الفيديو سيكون هناك وقتها قرارات لمجلس الإدارة".

وبسؤاله عن حقيقة إيجابية عينة الكشف عن المنشطات الخاصة بـ شريف إكرامي رد قائلا: "هناك حسن نية لدى الحارس وخلال يومين سيتم حسم الأمر والموضوع واضح تماما أن هناك عدم تعمد منه".

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز يوم 10 أبريل الجاري في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "حتى الآن لم يطلب الأهلي أو بيراميدز خوض نهائي كأس مصر بتحكيم أجنبي".

وأضاف "في حالة طلب أحد طرفي نهائي كأس مصر إقامة المباراة بتحكيم أجنبي سيتم النظر في هذا الأمر وسيتغير الموقف".

وتقام مباراة نهائي كأس مصر في استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة.

وكان اتحاد كرة القدم أعلن تقدمه بطلب للجهات الأمنية لإقامة المباراة بحضور 50 ألف مشجع.

وتأهل بيراميدز إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح، بينما تأهل الأهلي بعد التغلب على سموحة.