رئيس نبروه لـ في الجول: الزيادي لم يخبرنا بتكفل طارق حامد بتكاليف جراحته.. واللاعب يرد

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 01:13

كتب : رضا السنباطي

توفيق الزيادي لاعب نادي نبروه

قال أحمد أبو ضحى رئيس نادي نبروه الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية أن توفيق الزيادي لاعب الفريق لم يخبر إدارة ناديه بتكلف طارق حامد نجم اتحاد جدة السعودي ومنتخب مصر بتحمله لتكاليف العملية الجراحية الخاصة به.

وقال أبو ضحى لـFilGoal.com: "اللاعب لم يخبرنا بتبرع طارق حامد له بتكاليف الجراحة رغم حصوله منا على مبلغ مالي لإجراء الجراحة".

وأضاف "علمنا أن طارق حامد تكفل بمصاريف جراحة اللاعب من وسائل التواصل الاجتماعي.

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من جانبه قال اللاعب توفيق الزيادي لـFilGoal.com: "طارق حامد تكفل بمصاريف جراحتي والتي أجراها الطبيب أحمد رزق بعدما تعرضت للإصابة بـ17 يوم".

وأكمل "حصلت من نادي نبروه فقط على 10 آلاف جنيه وأشكر كل من ساعدني وكذلك أشكر طارق حامد".

وتواصل FilGoal.com مع مصدر مقرب من طارق حامد وقال: "أسرة اللاعب تواصلت معي لكوني صديق لعدد كبير من اللاعبين وزميلهم السابق في الملاعب".

وأشار "بعد تأخر إجراء جراحة اللاعب فقرروا التواصل معي وأوصلتهم بـ طارق حامد وبادر سريعا بدفع تكلفة الجراحة والحجز لدى الطبيب، واللاعب لا يزال يحتاج للدعم من أجل التأهيل والعودة سريعا لأنه لا يزال صغير السن".

وأتم تصريحاته "أشكر طارق حامد لأنه لا يتأخر عن دعم أي لاعب، وفي الفترة المقبلة سيتحمل تكاليف جراحة لاعب آخر في الدرجة الثانية خلال الأسبوع الجاري".

الدرجة الثانية طارق حامد نبروه
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