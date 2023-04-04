الجمل: سأفوز في كل مباراة إذا كنت أدرب ماكينات

شدد حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي على رضاه بأداء الفريق خلال المباريات السابقة ورضاه عن تجنب الفريق للخسارة ضد سيراميكا كليوباترا على الرغم من رغبته في تحقيق الفوز.

وتعادل الإسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

وقال الجمل عبر قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على الأداء والنتيجة وأنا لو أدرب ماكينات سأفوز في كل المباريات لكن كرة القدم بها العديد من العوامل المؤثرة مثل الضغوطات وغيرها على اللاعبين ونحن كمدربين نشعر بها، ولا يوجد شك في أن الفريق لعب بشكل جيد في المباريات الماضية ومن الوارد حدوث انخفاض في المستوى ولكن الحمد لله لم نخسر في ظل ذلك الانخفاض".

واستمر "كنا نلعب ضد فريق جيد جدا ولديهم عناصر مميزة في جميع المراكز ومنظمين وبالطبع أنا حزين وكنت أتمنى الفوز لاستكمال سلسلة النتائج الإيجابية ولكن هذه هي كرة القدم، الآن سنطوي تلك الصفحة ونركز على مواجهة إنبي".

وتابع "يجب أن يتحلى المدرب بالشجاعة ليتمكن من العمل بشكل صحيح وفي النهاية النتائج ليست محسومة ولكننا تقدمنا مركزين لأول مرة منذ بداية الدوري، الوضع حساس ولكن سنتعامل معه بشجاعة".

وأكمل "اللاعبون يبذلون جهدا كبيرا وهم حريصين على كل مباراة ولكن هناك نوع من الاجهاد بسبب خوضنا مباراتين في المحلة والإسكندرية وفي النهاية هي مباراة وانتهت".

وأضاف "أقول لجماهير الإسماعيلي إننا سنبذل جهدا كبيرا وسنتحمل المسؤولية ونحن فخورين بعملنا وبالأداء الذي يتحسن وسنجمع النقاط وعليكم أن تساندوا الفريق ونحن سنحمل هموم النادي".

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الـ 20 في المركز الـ 14 بفارق ثلاث نقاط عن البنك الأهلي صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

وارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ 27 في المركز العاشر.