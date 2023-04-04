مران الأهلي - الشناوي يكتفي بجلسة استشفاء.. ومحاضرة من كولر للاعبين

اكتفى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بأداء جلسة استشفائية على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة التي تجمع الفريقين يوم الأربعاء في بطولة الدوري الممتاز.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبي الفريق لمناقشة عدد من الجوانب الخططية والفنية استعدادًا للمباراة.

وخاض الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباته تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

فيما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال فقرة بدنية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران.

وأغلق الجهاز الفني ملف دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق على الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد، وحسم تأهله إلى ربع نهائي البطولة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تُقام المباراة يوم الأربعاء 5 أبريل 2023.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة 9:15 مساء.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة.

ويُذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة أيمن الكاشف.

ولم يحقق غزل المحلة الفوز على الأهلي أو التعادل معه منذ 3 مايو 2021، في الدور الثاني للموسم قبل الماضي، حيث فاز بهدف وحيد سجله أشرف السيد.

منذ تلك المباراة التقى الفريقان 3 مرات في الدوري المصري، وفاز الأهلي بنتائج 3-2 و2-1 و2-0 على التوالي والترتيب.

آخر تعادل بين الفريقين في الدوري يرجع إلى 18 فبراير 2016 بنتيجة 1-1.