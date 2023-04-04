"لا نقبل لي الذراع".. رد النادي الأولمبي على تمرد اللاعبين

تحدث أحمد أبو زهرة عضو مجلس إدارة النادي الأوليمبي عن رفض اللاعبين للنزول إلى التدريبات لحين الحصول على مستحقاتهم المالية.

وقال أبو زهرة في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي الأوليمبي "مجلس الإدارة لن يقبل بسياسة لي الذراع التي اتبعها لاعبو الفريق الأول.

وأضاف "نحن لم نتأخر يومًا في دعم فريق الكرة من بداية فترة الإعداد وحتي المرحلة الحالية، ووفرنا كل الإمكانيات لجميع المدربين الذين توافدوا علي تدريب الفريق من أجل تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز".

وواصل "ورغم ضياع فرصة الصعود للدورى الممتاز، واصل مجلس الإدارة دعمه للفريق من أجل التواجد بين الستة الكبار للحصول علي فرصة اللعب بدورى المحترفين وهو هدف أقل مما كنا نسعي إليه".

واختتم "لاعبو الفريق سيحصلون علي مستحقاتهم ولكن ليس بسبب الامتناع عن نزول التدريب، بل لأن إدارة الأوليمبي لا تتأخر عن الوفاء بالالتزامات المالية للجميع داخل النادي رغم الازمة المالية التي يعانيها النادي".

ويحتل الأولمبي المركز التاسع برصيد 30 نقطة في مجموعة الإسكندرية.