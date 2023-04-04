الثالثة له والثامنة لناديه.. رفيق كابو رجل مباراة إنبي وحرس الحدود

فاز رفيق كابو لاعب إنبي بجائزة رجل مباراة فريقه أمام حرس الحدود ضمن منافسات الأسبوع 23 من الدوري المصري الممتاز.

وفاز إنبي على مضيفه بملعب حرس الحدود (المكس) بالإسكندرية بهدف دون رد.

وسجل كريم الطيب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 برأسية بعد ركنية نفذها عماد ميهوب.

بذلك يحقق إنبي فوزه الثالث على التوالي في الدوري المصري، عقب الانتصار على الزمالك 2-0 ثم البنك الأهلي 2-1.

أما حرس الحدود فقد أنهى مباراته الخامسة على التوالي في الدوري المصري بلا أي فوز، بعد الخسارة أمام فيوتشر 1-0 والتعادل السلبي مع فاركو ثم الخسارة أمام سموحة 3-0 والتعادل السلبي مع سيراميكا كليوباترا.

ورفع إنبي رصيده إلى 26 نقطة من 23 مباراة في المركز الثالث عشر، بفارق الأهداف عن أسوان الثاني عشر الذي لعب مباراة أقل.

أما حرس الحدود فقد تجمد رصيده عند 16 نقطة من 21 مباراة في المركز الأخير، بفارق نقطة عن طلائع الجيش السابع عشر الذي لعب نفس عدد المباريات، وعن البنك الأهلي السادس عشر الذي لعب مباراة أكثر.

منطقة الأمان تبدأ عند الداخلية في المركز الخامس عشر بـ 20 نقطة من 21 مباراة.

وفاز كابو بجائزة رجل المباراة للمرة الثالثة، من أصل 8 مرات فاز بها لاعبو إنبي.

ماذا قدم كابو أمام حرس الحدود؟

دقائق اللعب: 89

لمسات الكرة: 26

التمريرات الصحيحة: 13 من 19

دقة التمرير: 68%

المراوغات الناجحة: 0 من 2

التمريرات في الثلث الأخير: 2

التسديدات: 0

العرضيات الصحيحة: 1 من 1

التشتيت: 1

استعادة الكرة: 2

الصراعات الأرضية: 0 من 3

الصراعات الهوائية: 0 من 3