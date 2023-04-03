بدون تقنية فيديو وللمرة الثالثة.. محمود ناجي حكم مباراة الزمالك والمصري

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 23:53

كتب : FilGoal

أحمد مصطفى زيزو - الحكم محمود ناجي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد إدارة مباراة المصري أمام الزمالك للحكم محمود ناجي.

وتقام المباراة على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

وأتت قائمة الحكام بدون حكام تقنية الفيديو، نظرا لتوقف استعمالها في الدوري المصري لحين حل الأزمة بين اتحاد الكرة والشركة المسؤولة عنها.

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وجاء طاقم الحكام كالتالي:

حكم الساحة: محمود ناجي

الحكم المساعد 1: أحمد حسام

الحكم المساعد 2: رجب محمد القاضي

الحكم الرابع: صبحي العمراوي

وتنطلق المباراة في التاسعة والربع مساء.

الثالثة للأبيض والثانية للبورسعيدي

وأدار محمود ناجي 7 مباريات في الدوري المصري لهذا الموسم.

أشهر الحكم خلال هذه المباريات السبع 29 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء واحدة مباشرة، واحتسب 4 ركلات جزاء.

وهذه مباراته الثامنة في المسابقة، والثالثة التي يديرها لنادي الزمالك.

وأدار ناجي لقاء الزمالك مع حرس الحدود في الجولة الثامنة، والذي انتهى بفوز الأبيض 4-0، ولم تشهد أي بطاقات واحتسب خلالها ركلة جزاء.

كما أدار مباراة الزمالك مع الداخلية في الجولة الـ 12، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وأشهر خلالها 6 بطاقات صفراء.

أما فيما يخص المصري، فقد أدار له مباراة وحيدة في الجولة الـ 14، والتي شهدت فوز طلائع الجيش عليه بنتيجة 3-1، وأشهر خلالها 8 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء.

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