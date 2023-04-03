للمرة الثانية.. محمد إبراهيم رجلا لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 23:52

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي - محمد إبراهيم

حصل محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا على جائزة رجل مباراة فريقه ضد الإسماعيلي.

وتعادل الإسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

وشارك إبراهيم في المباراة بالكامل وحصل على جائزة أفضل لاعب.

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الجائزة هي الثانية التي يحصل عليها محمد إبراهيم منذ بداية الموسم الحالي بعد الجولة الـ 12 في مواجهة فريقه ضد فيوتشر.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الـ 20 في المركز الـ 14 بفارق ثلاث نقاط عن البنك الأهلي صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

وارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ 27 في المركز العاشر

ماذا قدم محمد إبراهيم في مواجهة الإسماعيلي.

لعب: 90 دقيقة.

التسديدات: 1.

التسديدات على المرمى: 1.

إهدار الفرص: 1.

التمريرات المفتاحية: 1.

صناعة فرص كبيرة: 1.

التمريرات: 36/22 بنسبة دقة 61%.

العرضيات: 1/5 بنسبة دقة 20%.

المراوغات: 1/1 بنسبة نجاح 100%.

لمس الكرة: 55.

حصل على خطأ: 2.

ارتكب خطأ: 1.

فقد الكرة: 3.

التدخلات: الصحيحة: 1.

الإسماعيلي سيراميكا كليوباترا محمد إبراهيم
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