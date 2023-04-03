بيراميدز يطلب تحكيما أجنبيا لمباراة نهائي كأس مصر ضد الأهلي

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 23:45

كتب : بسام أبوبكر

بيراميدز

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن أن النادي طلب بشكل رسمي من إدارة اتحاد الكرة، إسناد الإدارة التحكيمية لمباراة نهائي بطولة كأس مصر لطاقم تحكيم أجنبي.

وأوضح المدير الرياضي أن نادي بيراميدز، أكد في خطابه الرسمي المرسل إلى اتحاد الكرة أنه يتمسك بإسناد إدارة النهائي لطاقم حكام أجنبي.

وذلك للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الناديين، والوقت ما يزال مبكرا أمام الاتحاد للتوصل إلى اتفاق واستقدام طاقم حكام يليق بنهائي أقدم بطولة مصرية، مثلما حدث في نهائي النسخة الأخيرة من كأس مصر وكذلك نهائي كأس رابطة الأندية في نسختها الأولى.

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وأشار إلى أن نادي بيراميدز يبدي كامل ثقته في الحكام المصريين، ولكن مثل تلك المباريات النهائية تاخذ طابعا خاصا من التنافس ولا تحتمل أي أخطاء في ظل حسمها لبطولة غالية، كما أن اتحاد الكرة وكذلك رابطة الأندية كان لديهم الحرص الكامل خلال السنوات الماضية على تعيين حكام أجانب للمباريات النهائية والحساسة في مختلف البطولات لإبعاد الحكام المصريين عن الضغوط.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز يوم 10 أبريل الجاري في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "حتى الآن لم يطلب الأهلي أو بيراميدز خوض نهائي كأس مصر بتحكيم أجنبي".

وأضاف "في حالة طلب أحد طرفي نهائي كأس مصر إقامة المباراة بتحكيم أجنبي سيتم النظر في هذا الأمر وسيتغير الموقف".

وتقام مباراة نهائي كأس مصر في استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة.

وكان اتحاد كرة القدم أعلن تقدمه بطلب للجهات الأمنية لإقامة المباراة بحضور 50 ألف مشجع.

وتأهل بيراميدز إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح، بينما تأهل الأهلي بعد التغلب على سموحة.

الأهلي نهائي كأس مصر بيراميدز
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