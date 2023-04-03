رأسية الطيب تُبعد إنبي عن صراع الهبوط وتزيد أوجاع حرس الحدود

تغلب إنبي على مضيفه حرس الحدود بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب حرس الحدود (المكس) ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد كريم الطيب في الدقيقة 48.

بذلك يحقق إنبي فوزه الثالث على التوالي في الدوري المصري، عقب الانتصار على الزمالك 2-0 ثم البنك الأهلي 2-1.

أما حرس الحدود فقد أنهى مباراته الخامسة على التوالي في الدوري المصري بلا أي فوز، بعد الخسارة أمام فيوتشر 1-0 والتعادل السلبي مع فاركو ثم الخسارة أمام سموحة 3-0 والتعادل السلبي مع سيراميكا كليوباترا.

البداية أتت بركلة حرة مباشرة لإنبي في الدقيقة 9 نفذها عماد ميهوب ليقابلها محمد حامد برأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 23 سدد مصطفى جمال لاعب حرس الحدود كرة على حدود منطقة الجزاء لتمر بجوار القائم الأيسر.

وحاول كريم الطيب في الدقيقة 32 بتسديدة على حدود المنطقة تصدى لها الحارس أحمد السعدني.

الهدف الأول أتى في الدقيقة 48 من ركنية أرسلها عماد ميهوب ليقابلها كريم الطيب بالرأس في الشباك.

وفي الدقيقة 55 حاول عمر بسام إدراك التعادل بتسديدة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس رضا السيد.

وبدأت تبديلات إنبي في الدقيقة 60 بمشاركة عبد الرحمن عماد وأحمد العجوز بدلا من أحمد يوسف وعماد ميهوب.

على الجانب الآخر حل وجيه عبد الحكيم وإيمانويل بدلا من عمر بسام وحامد الجابري في صفوف الحدود.

وفي الدقيقة 70 حاول الحدود بركلة حرة مباشرة أرسلها أحمد أيمن إلى داخل المنطقة ليقابلها أحمد فيليكس برأسية قوية مرت فوق العارضة.

وأتى أحمد نادر حواش بدلا من كريم الطيب في صفوف إنبي بالدقيقة 75.

وفي الدقيقة 77 حل ثنائي الحدود محمود ممدوح ومحمد رضا بدلا من أحمد فيليكس وأحمد أيمن.

وانتهت تبديلات الحرس في الدقيقة 85 بنزول كينجسلي كوكو بدلا من مصطفى عبد الرؤوف زيكو.

بذلك يرفع إنبي رصيده إلى 26 نقطة من 23 مباراة في المركز الثالث عشر، بفارق الأهداف عن أسوان الثاني عشر الذي لعب مباراة أقل.

أما حرس الحدود فقد تجمد رصيده عند 16 نقطة من 21 مباراة في المركز الأخير، بفارق نقطة عن طلائع الجيش السابع عشر الذي لعب نفس عدد المباريات، وعن البنك الأهلي السادس عشر الذي لعب مباراة أكثر.

منطقة الأمان تبدأ عند الداخلية في المركز الخامس عشر بـ 20 نقطة من 21 مباراة.

ويلعب إنبي مباراته المقبلة في الدوري ضد المقاولون العرب في التاسع من أبريل.

بينما يلعب حرس الحدود في ضيافة المصري يوم 7 أبريل.