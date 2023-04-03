خبر في الجول - الألماني هايكو هيرليتش الأقرب لتدريب الزمالك

أصبح الألماني هايكو هيرليتش هو المدرب الأقرب لتولي مهمة تدريب الزمالك في الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن هايكو هيرليتش أصبح الأقرب لتدريب الزمالك وأن حسم التعاقد معه سيكون خلال ساعات.

وانعقدت اللجنة الفنية لاختيار مدرب الزمالك يوم الجمعة الماضي واستقرت على اسم هايكو هيرليتش وترى أنه المدرب الأنسب لقيادة الأبيض في الفترة المقبلة.

وتستمر المفاوضات بين مسؤولي الأبيض والمدرب الألماني من أجل إتمام الاتفاق معه وتوقيع عقود تدريب الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة.

وخلال اجتماع اللجنة الفنية الأسبوع الماضي عقدت عدة جلسات عبر تقنية زووم مع عدد من المدربين، واستقرت في النهاية على اسم هايكو هيرليتش لتدريب الفريق.

هايكو هيرليتش البالغ من العمر 51 عاما بدأ مسيرته التدريبية في 2007 مع منتخب ألمانيا تحت 17 سنة.

ثم تولى تدريب منتخب ألمانيا للشباب في 2009، وبعدما تولى تدريب فريق بوخوم وأونترهاخينج ويان ريجنسبورج وباير ليفركوزن.

وكانت آخر محطة تدريبية له في 2010 مع فريق أوجسبورج الألماني.

وكان الزمالك أعلن رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وتولى أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي مهمة تدريب الزمالك بشكل مؤقت أمام البنك الأهلي في كأس الرابطة، وضد المريخ السوداني في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.