بدون خسارة للمباراة العاشرة.. الإسماعيلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا

تعادل الإسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

سجل محمد الشامي هدف الإسماعيلي، بينما سجل سيف تقا هدف سيراميكا كليوباترا.

وتجنب الإسماعيلي التعرض للهزيمة للمرة العاشرة على التوالي بدون خسارة في جميع المباريات، إذ كانت الهزيمة الأخيرة ضد المقاولون العرب يوم 13 يناير.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الـ 20 في المركز الـ 14 بفارق ثلاث نقاط عن البنك الأهلي صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

وارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ 27 في المركز العاشر.

التشكيل

استمر محمد كوكو في حراسة مرمى الإسماعيلي، بينما قاد صلاح محسن هجوم سيراميكا كليوباترا.

بدأ الإسماعيلي بالهجوم مبكرا وسجل الهدف الأول عن طريق محمد الشامي في الدقيقة السابعة بطريقة رائعة بعد المرور من رجب نبيل على خط المرمى ليسدد بقوة في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق تألق محمد كوكو حارس الإسماعيلي في التصدي لانفراد من صلاح محسن.

وأهدر محمد إبراهيم فرصة تسجيل هدف التعادل بعد المرور من باهر المحمدي ولكنه سدد الكرة فوق المرمى.

واستمرت سيطرة سيراميكا كليوباترا على المباراة إلى أن تمكن سيف تقا من تسجيل التعادل برأسية في الدقيقة الـ 75.

وحاول الإسماعيلي إدراك الهدف الثاني ولكن محمد الشامي أهدر أكثر من فرصة.

وكاد أحمد ياسر ريان أن يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة الـ 91 ولكنه أهدر أمام المرمى بطريقة غريبة.

محمد الشامي أيضا فرط في فرصة تسجيل الفوز برأسية في الدقيقة الـ 94 ولكنه وضع الكرة فوق المرمى بغرابة.

وسيلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة ضد إنبي على ملعب الإسماعيلية يوم 14 إبريل المقبل، بينما سيحل سيراميكا ضيفا على أسوان يوم 7 إبريل.