بدون خسارة للمباراة العاشرة.. الإسماعيلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 23:18

كتب : FilGoal

الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا

تعادل الإسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

سجل محمد الشامي هدف الإسماعيلي، بينما سجل سيف تقا هدف سيراميكا كليوباترا.

وتجنب الإسماعيلي التعرض للهزيمة للمرة العاشرة على التوالي بدون خسارة في جميع المباريات، إذ كانت الهزيمة الأخيرة ضد المقاولون العرب يوم 13 يناير.

أخبار متعلقة:
النني: أحلم بالتدريب في الدوري الإنجليزي.. وما يقدمه صلاح أسطوري طردان وهدف قاتل ورقم مميز لـ هاري كين.. إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا أمام توتنام من الدرجة الخامسة إلى الأولى.. إسبانيول يعلن مدربه الجديد تيليجراف: ليس ناجلزمان مباشرة.. تشيلسي سيقابل 5 مرشحين على الأقل لخلافة بوتر

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الـ 20 في المركز الـ 14 بفارق ثلاث نقاط عن البنك الأهلي صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

وارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ 27 في المركز العاشر.

التشكيل

استمر محمد كوكو في حراسة مرمى الإسماعيلي، بينما قاد صلاح محسن هجوم سيراميكا كليوباترا.

بدأ الإسماعيلي بالهجوم مبكرا وسجل الهدف الأول عن طريق محمد الشامي في الدقيقة السابعة بطريقة رائعة بعد المرور من رجب نبيل على خط المرمى ليسدد بقوة في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق تألق محمد كوكو حارس الإسماعيلي في التصدي لانفراد من صلاح محسن.

وأهدر محمد إبراهيم فرصة تسجيل هدف التعادل بعد المرور من باهر المحمدي ولكنه سدد الكرة فوق المرمى.

واستمرت سيطرة سيراميكا كليوباترا على المباراة إلى أن تمكن سيف تقا من تسجيل التعادل برأسية في الدقيقة الـ 75.

وحاول الإسماعيلي إدراك الهدف الثاني ولكن محمد الشامي أهدر أكثر من فرصة.

وكاد أحمد ياسر ريان أن يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة الـ 91 ولكنه أهدر أمام المرمى بطريقة غريبة.

محمد الشامي أيضا فرط في فرصة تسجيل الفوز برأسية في الدقيقة الـ 94 ولكنه وضع الكرة فوق المرمى بغرابة.

وسيلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة ضد إنبي على ملعب الإسماعيلية يوم 14 إبريل المقبل، بينما سيحل سيراميكا ضيفا على أسوان يوم 7 إبريل.

الإسماعيلي الدوري المصري سيراميكا كليوبترا
نرشح لكم
الجمل: سأفوز في كل مباراة إذا كنت أدرب ماكينات مران الأهلي - الشناوي يكتفي بجلسة استشفاء.. ومحاضرة من كولر للاعبين "لا نقبل لي الذراع".. رد النادي الأولمبي على تمرد اللاعبين الثالثة له والثامنة لناديه.. رفيق كابو رجل مباراة إنبي وحرس الحدود بدون تقنية فيديو وللمرة الثالثة.. محمود ناجي حكم مباراة الزمالك والمصري للمرة الثانية.. محمد إبراهيم رجلا لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بيراميدز يطلب تحكيم أجنبي لمباراة نهائي كأس مصر ضد الأهلي بيان الهلال: علاقتنا مع الأهلي لم تعد كالسابق.. سنشكوه ونراسل الأندية برأي جماهيره "العنصري"
أخر الأخبار
الجمل: سأفوز في كل مباراة إذا كنت أدرب ماكينات 20 دقيقة | الكرة المصرية
مران الأهلي - الشناوي يكتفي بجلسة استشفاء.. ومحاضرة من كولر للاعبين 25 دقيقة | الدوري المصري
"لا نقبل لي الذراع".. رد النادي الأولمبي على تمرد اللاعبين 29 دقيقة | الدرجة الثانية
الثالثة له والثامنة لناديه.. رفيق كابو رجل مباراة إنبي وحرس الحدود 49 دقيقة | الدوري المصري
بدون تقنية فيديو وللمرة الثالثة.. محمود ناجي حكم مباراة الزمالك والمصري ساعة | الدوري المصري
للمرة الثانية.. محمد إبراهيم رجلا لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز يطلب تحكيم أجنبي لمباراة نهائي كأس مصر ضد الأهلي ساعة | الكرة المصرية
بيان الهلال: علاقتنا مع الأهلي لم تعد كالسابق.. سنشكوه ونراسل الأندية برأي جماهيره "العنصري" ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف فيوتشر بعد شكوى بيراميدز