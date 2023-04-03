من الدرجة الخامسة إلى الأولى.. إسبانيول يعلن مدربه الجديد

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 22:48

كتب : FilGoal

لويس جارسيا مدرب إسبانيول

أعلن نادي إسبانيول تعيين لويس جارسيا لاعبه السابق كمدرب للفريق.

وأشار النادي إلى أن جارسيا قد وقع على عقد حتى نهاية الموسم المقبل.

لويس جارسيا سيخوض تجربته الثانية في عالم التدريب بعد أن قاد إنترناسيونال في الدرجة الخامسة في إسبانيا.

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صاحب الـ 42 عاما سبق له أن لعب بقميص إسبانيول خلال الفترة من عام 2005 حتى 2011.

جارسيا كان له تصريح قديم يوضح من خلاله حبه للنادي قائلا: "أفضل شيء في مدينة برشلونة هو أن تكون من إسبانيول".

وخاض لويس جارسيا 7 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا في حقبة لويس أراجونيس

وساهم لويس جارسيا في فوز إسبانيول بكأس ملك إسبانيا 2006 كلاعب، بالإضافة إلى الوصول لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2007.

ويشرف جارسيا حاليًا على تدريب إنترناسيونال فريق القسم الخامس الذي سيطر عليه ريال مدريد وسيحوّله ليكون فريقه الثالث بدايةً من الموسم المقبل

وكان إسبانيول قد قرر إقالة دييجو مارتينيز من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

وجاء القرار بين أقل من يومين على هزيمة إسبانيول أمام جاره جيرونا بهدفين مقابل هدف واحد في الدوري الإسباني.

وتراجع إسبانيول إلى المركز 17 في المسابقة برصيد 27 نقطة، وقد يقضي ليلته اليوم في مراكز الهبوط حال فوز فالنسيا على رايو فايكانو في ختام الجولة

وتلقى إسبانيول 4 هزائم متتالية جعلت وضعه حرجًا للغاية في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ولم يفز إسبانيول في الدوري إلا 6 مرات، مقابل 9 تعادلات و12 هزيمة.

مارتينيز (42 عامًا) حضر لتدريب إسبانيول مطلع الموسم الجاري، لكنه لم يحقق النتائج المنتظرة.

وبرز مارتينيز سابقًا مع غرناطة عندما قاده إلى المشاركة في الدوري الأوروبي والوصول إلى أدوار خروج المغلوب.

إسبانيول لويس جارسيا
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