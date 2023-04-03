تقرير: بايرن رفض عرض ليفربول من أجل جرافنبيرش

رفض بايرن ميونيخ التفريط في ريان جرافينبيرش لاعب وسط الفريق وفقا لشبكة سي بي إس.

اللاعب يشعر بالغضب خلال الفترة الحالية بسبب قلة الوقت الذي كان يحصل عليه تحت قيادة يوليان ناجلسمان مدرب الفريق السابق.

ويرغب ليفربول في التعاقد مع اللاعب الهولندي لتدعيم وسط ملعب الفريق في الموسم المقبل.

يورجن كلوب يعرف أن أكثر من لاعب قد يرحل عن الفريق بشكل مجاني خلال الصيف المقبل مثل نابي كيتا وأليكس تشامبرلين وجيمس ميلنر.

الاختيار الأول لكلوب هو جرافنبيرش ووفقا للشبكة فإن النادي قد تقدم بالفعل بعرض للتعاقد معه.

بن جاكوبس الصحفي بشبكة سي بي إس أشار إلى أن توماس توخيل المدرب الجديد لبايرن قد رفض رحيل اللاعب عن الفريق ووعد بإعطاء الجميع فرصة حقيقة مع الوضع في الاعتبار أن اللاعب لا يزال في عمر الـ 20 عاما فقط.

لاعب الوسط الهولندي انضم لبايرن ميونيخ قادما من أياكس في بداية الموسم الحالي.

وشارك جرافنبيرش منذ الانضمام لبايرن في 25 مباراة وخلالهم سجل هدف وصنع آخر.