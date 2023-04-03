عامر حسين لـ في الجول: حتى الآن لم يطلب الأهلي أو بيراميدز تحكيم أجنبي لنهائي الكأس

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 21:43

كتب : بسام أبو بكر

الصور من الموقع الرسمي للنادي الأهلي

كشف عامر حسين عضو اتحاد كرة القدم والمشرف على لجنة المسابقات موقف مباراة نهائي كأس مصر من إقامتها بطاقم تحكيم أجنبي.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز يوم 10 أبريل الجاري في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "حتى الآن لم يطلب الأهلي أو بيراميدز خوض نهائي كأس مصر بتحكيم أجنبي".

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وأضاف "في حالة طلب أحد طرفي نهائي كأس مصر إقامة المباراة بتحكيم أجنبي سيتم النظر في هذا الأمر وسيتغير الموقف".

وتقام مباراة نهائي كأس مصر في استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة.

وكان اتحاد كرة القدم أعلن تقدمه بطلب للجهات الأمنية لإقامة المباراة بحضور 50 ألف مشجع.

وتأهل بيراميدز إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح، بينما تأهل الأهلي بعد التغلب على سموحة.

الأهلي عامر حسين نهائي كأس مصر بيراميدز
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