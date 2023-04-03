لو باريزيان: رحيله الأقرب.. باريس سان جيرمان يقرر مصير مدربه خلال أيام

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 21:02

كتب : FilGoal

كريستوف جالتييه - باريس سان جيرمان

يقرر باريس سان جيرمان المصير النهائي لكريستوف جالتييه مدرب الفريق خلال الأيام المقبلة وفقا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية.

وفقا للصحيفة فإن باريس سان جيرمان سيتخذ القرار النهائي خلال الأيام القادمة سواء ببقاء المدرب أو رحيله.

الأقرب لمصير المدرب هو الرحيل عن تدريب الفريق عقب نهاية الموسم الحالي وعدم بقائه في الموسم المقبل.

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وأشارت لو باريزيان إن باريس سان جيرمان يبحث حاليا عن مدرب جديد ليخلف جالتييه.

صاحب الـ 56 عاما يتولى تدريب باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم الحالي.

وتحت قيادته لعب الفريق 49 مباراة حقق خلالهم الفوز في 28 وتعادل في 5 وخسر 8 مباريات.

ويحتل باريس سان جيرمان حاليا صدارة الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مارسيليا ولانس.

وخسر باريس سان جيرمان من ليون بهدف دون مقابل أمس الأحد على ملعب حديقة الأمراء.

وكان الفريق قد أقصي من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، كما خرج من كأس فرنسا.

وتوج باريس سان جيرمان تحت قيادة جالتييه بكأس السوبر الفرنسي على حساب نانت في بداية الموسم.

باريس سان جيرمان كريستوف جالتييه الدوري الفرنسي
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