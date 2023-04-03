كرة يد - الأهلي يعلن عن موعد قرعة بطولات إفريقيا

يشهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة مساء الخميس القادم 6 أبريل مراسم قرعة بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد "رجال"، وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس "رجال وسيدات".

ومن المقرر استضافة الأهلي للبطولتين في مايو المقبل.

وتنطلق القرعة في التاسعة مساء بقاعة فكرة أباظة في حضور محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس اللجنة المنظمة، وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي ومدير البطولة، وقيادات الاتحادين الإفريقي والمصري.

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات إفريقيا لكرة اليد السوبر وبطولتي إفريقيا للأندية رجال وسيدات، عن مسابقة لأعضاء وجماهير الأهلي للتقدم باقتراح خاص بتصميم شعار للبطولة.

وترغب اللجنة في الوصول لشعار يعبر عن احتفال الاتحاد الإفريقي بمرور خمسين عامًا على إنشائه.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد موعد وصول الفرق المشاركة في بطولة السوبر إلى القاهرة يوم 5 مايو على أن تقام البطولة يومي 6 و7 من نفس الشهر، وتكون مغادرة الفرق يوم 8 مايو.

كما تم تحديد موعد وصول الفرق المشاركة في بطولة كأس الكؤوس بداية من 7 مايو، على أن يكون افتتاح البطولة يوم 9 من نفس الشهر، وتقام المباراة النهائية يوم 18 مايو، وتكون مغادرة الفرق المشاركة في اليوم التالي.

وأشار الغزاوي إلى أنه تمت مناقشة العديد من الأفكار الجديدة التي سوف تسهم في نجاح البطولتين والتي من المتوقع لهما أن يشهدا منافسة قوية.

وكان الأهلي قد حقق لقب سوبر إفريقيا لكرة اليد العام الماضي.