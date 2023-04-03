الخطيب يجتمع مع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة تحضيرية مع كلٍ من العامري فاروق نائب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق ومي عاطف عضو مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، ومحمد يوسف المدير التنفيذي للشركة.

وذلك لاستعراض بعض الملفات التي تحتاج للمناقشة والبت في إطار خطة مجلس إدارة الشركة لتطوير آلية العمل والاستثمار في المجال الإعلامي.

وأعلن الأهلي منذ أيام تأجيل اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط في النادي وذلك بسبب الظروف الصحية لرئيس النادي.

وتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على الهلال السوداني بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتقام قرعة دور الثمانية للبطولة يوم الأربعاء المقبل.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي ضد الترجي التونسي أو الرجاء المغربي أو الوداد المغربي.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة غزل المحلة في الجولة 23 من الدوري المصري مساء الأربعاء المقبل.