الكشف عن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الرابطة

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية عن مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من كأس الرابطة لموسم 22-23.

وتأهلت فرق الاتحاد السكندري والإسماعيلي والمصري وفيوتشر وإنبي والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وحرس الحدود إلى ربع النهائي.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

الجمعة 28 أبريل - الاتحاد ضد المصري - استاد الإسكندرية - 7:00 مساء

السبت 29 إبريل - المصري ضد الإسماعيلي - استاد الجيش ببرج العرب - 7:00 مساء

الأحد 30 أبريل - البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - استاد القاهرة - 6:30 مساء

الأحد 30 أبريل - حرس الحدود ضد فيوتشر - استاد القاهرة - 9:00 مساء

ويدافع فيوتشر عن لقبه في النسخة الأولى من البطولة والذي فاز به على حساب غزل المحلة في المباراة النهائية.

يذكر أن رابطة الأندية أعلنت في وقت سابق مواعيد مباريات ثلاث جولات في الدوري.