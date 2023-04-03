رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات ثلاث جولات جديدة في الدوري.. و4 مؤجلات

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 19:56

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المحترفة

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية جدول مباريات ثلاثة جولات جديدة في الدوري المصري، وتحديدا من 24 إلى 26.

وتم الإعلان أيضا عن مواعيد أربع مباريات مؤجلة من الجولات 19 و22 و23 بجانب مباراة واحدة في الجولة 24 بسبب مشاركة طلائع الجيش في البطولة العربية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن مواعيد باقي الجولات بعد نهاية الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا أحد أيام 28 و29 و30 أبريل الجاري.

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وتقرر تأجيل ثلاث مباريات في الجولة 24 في الدوري وهم: فيوتشر مع الأهلي، وبيراميدز مع الإسماعيلي، وطلائع الجيش ضد غزل المحلة (تم تحديد موعدها بالفعل).

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

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