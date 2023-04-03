9 غائبين.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام المصري

يغيب عن قائمة الزمالك تسعة لاعبين قبل مواجهة المصري البورسعيدي في الجولة 22 من الدوري الممتاز. (طالع القائمة بالكامل)

وشهدت القائمة غياب أحمد فتوح ومحمد عبد الغني ونبيل عماد وسيف الجزيري وسامسون أكنيولا ومصطفى الزناري وعمرو السيسي ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي ومصطفى الزناري.

ويكشف FilGoal.com أسباب غيابات لاعبي الزمالك التسعة عن القائمة

-أحمد فتوح بسبب عدم الجاهزية الكاملة بعد تعافيه من نزلة البرد الأخيرة التي منعته من التواجد أمام المريخ السوداني.

-محمد عبد الشافي بسبب إصابة في الركبة.

-حمزة المثلوثي بسبب عدم اكتمال جاهزيته بعد التأهيل من إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة ومشاركته في مران واحد فقط.

-محمد عبد الغني بسبب كدمة في الظهر خلال التدريبات الأخيرة.

-سيف الجزيري بسبب عدم الجاهزية بشكل عام بعد عودته من تونس أمس الأحد ومشاركته في مران واحد فقط.

-عمرو السيسي بسبب عدم الجاهزية الكاملة.

-مصطفى الزناري لأسباب فنية -نبيل عماد بسبب عدم الجاهزية بعد عودته من إصابة في العضلة الأمامية.

-سامسون أكنيولا بسبب عدم اكتمال جاهزيته إثر خوضه لمرانين فقط مع الفريق بعد العودة من الإصابة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 4 إبريل الجاري.

ويبدأ اللقاء في التاسعة والربع مساء.

وتلعب المباراة على استاد الجيش ببرج العرب.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل منهما.

وفاز الزمالك في آخر مبارياته على المريخ السوداني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

على الجانب الآخر، فاز المصري في آخر مباراة لعبها أمام طلائع الجيش بهدف دون مقابل في الدوري.

ويتواجد الزمالك في المركز الخامس برصيد 33 نقطة من 20 مباراة.

ويحتل المصري المركز التاسع برصيد 28 نقطة من 21 مباراة.