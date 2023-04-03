مؤتمر أليجري: علينا أن نكون أكثر حذرا أمام إنتر.. وهذا موقف بوجبا

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 16:12

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

طالب ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس لاعبيه بضرورة التركيز التام خلال مواجهة إنتر ميلان في كأس إيطاليا.

ويحل إنتر ضيفا على يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا يوم الثلاثاء.

وقال أليجري في مؤتمر صحفي: "مواجهة إنتر ليست بالأمر السهل، نلعب في نصف النهائي، لذلك علينا أن نكون أكثر حذرا".

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وأكمل "نأمل جميعا أن نلعب مباراة رائعة يوم الثلاثاء، سيموني إنزاجي يقوم بعمل رائع مع إنتر".

وأضاف "فيديريكو كييزا جاهز للمباراة، إنه بخير، لديه التهاب في الأوتار لكنه سيكون متاحا في مباراة إنتر وسيبدأ على مقاعد البدلاء".

وواصل "أليكس ساندرو ليس جاهزا بالكامل لكنه متاح لمواجهة إنتر، دانييلي روجاني بخير وليوناردو بونوتشي يتعافى".

وأتم أليجري "بول بوجبا تدرب بشكل جيد وسيكون مع الفريق بداية من يوم الأربعاء".

بعد لقاء إنتر سيلعب يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي يوم السبت، ثم يواجه سبورتينج لشبونة البرتغالي في ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وتقام مباراة الإياب بين إنتر ويوفنتوس يوم 26 أبريل الجاري.

يوفنتوس إنتر ماسيمليانو أليجري
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