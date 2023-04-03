كرة سلة - صالة برج العرب تستضيف نصف نهائي دوري سوبر الرجال

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 15:53

كتب : FilGoal

عمر طارق - الأهلي ضد الزمالك كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن استضافة صالة برج العرب منافسات نصف نهائي دوري سوبر الرجال خلال الفترة من 6 إلى 13 أبريل الجاري.

ويقام نصف النهائي بنظام Best Of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل إلى المباراة النهائية.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد سموحة، بينما المواجهة الأخرى تجمع بين الأهلي والزمالك.

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وتنطلق منافسات نصف النهائي يوم الخميس المقبل وتختتم يوم 13 أبريل الجاري إذا تم الاحتكام لمباراة فاصلة.

وجاء موعد مباريات نصف النهائي كالآتي:

الخميس 6 أبريل

الاتحاد × سموحة (9:00 مساء)

الأهلي ×الزمالك (11:00 مساء)

السبت 8 أبريل

الأهلي × الزمالك (9:00 مساء)

الاتحاد × سموحة (11:00 مساء)

الإثنين 10 أبريل

سموحة × الاتحاد (9:00 مساء)

الزمالك × الأهلي (11:00 مساء)

الأربعاء 12 أبريل (حال الحاجة إليها)

الزمالك × الأهلي (9:00 مساء)

سموحة × الاتحاد (11:00 مساء)

الخميس 13 أبريل (حال الحاجة إليها)

الأهلي × الزمالك (9:00 مساء)

الاتحاد × سموحة (11:00 مساء)

الأهلي الزمالك الاتحاد كرة سلة
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