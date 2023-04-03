كرة سلة - صالة برج العرب تستضيف نصف نهائي دوري سوبر الرجال

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن استضافة صالة برج العرب منافسات نصف نهائي دوري سوبر الرجال خلال الفترة من 6 إلى 13 أبريل الجاري.

ويقام نصف النهائي بنظام Best Of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل إلى المباراة النهائية.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد سموحة، بينما المواجهة الأخرى تجمع بين الأهلي والزمالك.

وتنطلق منافسات نصف النهائي يوم الخميس المقبل وتختتم يوم 13 أبريل الجاري إذا تم الاحتكام لمباراة فاصلة.

وجاء موعد مباريات نصف النهائي كالآتي:

الخميس 6 أبريل

الاتحاد × سموحة (9:00 مساء)

الأهلي ×الزمالك (11:00 مساء)

السبت 8 أبريل

الأهلي × الزمالك (9:00 مساء)

الاتحاد × سموحة (11:00 مساء)

الإثنين 10 أبريل

سموحة × الاتحاد (9:00 مساء)

الزمالك × الأهلي (11:00 مساء)

الأربعاء 12 أبريل (حال الحاجة إليها)

الزمالك × الأهلي (9:00 مساء)

سموحة × الاتحاد (11:00 مساء)

الخميس 13 أبريل (حال الحاجة إليها)

الأهلي × الزمالك (9:00 مساء)

الاتحاد × سموحة (11:00 مساء)