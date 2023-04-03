مؤتمر توخيل: لا أشك في جودة ماني.. والآن بدأ السباق

تحدث توماس توجيل المدير الفني الجديد لبايرن ميونيخ عن موقف لاعبيه من مواجهة فرايبورج في كأس ألمانيا.

ويحل فرايبورج ضيفا على بايرن في ربع نهائي كأس ألمانيا يوم الثلاثاء.

وبدأ توخيل حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء عن ساديو ماني حين قال: "أعرف ماني منذ فترة وجودي في إنجلترا. ليس هناك شك في جودته وما يمكن إضافته".

وأضاف المدرب الألماني "تحتاج دائمًا إلى وقت للتأقلم بعد الانتقال لبلد آخر ودوري آخر. يتعلق الأمر بالثقة والصبر".

وتحدث توخيل عن على جمال موسيالا قائلا "اللعب لمدة 90 دقيقة سيكون شيئا صعبا بعد العودة من الإصابة. لقد لعب 20 دقيقة ضد بروسيا دورتموند. يمكننا زيادة ذلك تدريجيا".

وأكمل "من دواعي سروري العمل مع موهبة مثل موسيالا. إنه جيد جدًا في التحرك بالكرة. هناك الكثير من الخيارات بالنسبة له سواء كرقم 8 أو رقم 10 أو كجناح".

كما تحدث عن موقف المصابين قائلا "نصير مزراوي كان مريضا ولم يتدرب. ماتياس تيل لا يزال في فترة إعادة التأهيل. فيما تعرض إريك ماكسيم تشوبو-موتينج لإصابة ولذا تغيب عن تدريب الاثنين كإجراء احترازي. لكن يبدو أنه سيكون قادرا على اللعب أمام فرايبورج".

وعن المنافسة في الفريق قال "كانت هناك بعض القرارات الصعبة لأنني وضعت تشكيل لقاء دورتموند بعد يوم ونصف فقط من التدريبات، الآن بدأ السباق سنحتاج إلى كل لاعب".

وواصل "كل من أثق به عليه أن يكون على قدر من الثقة. الآن يتعلق الأمر بتقديم أفضل أداء ممكن ضد فرايبورج".

وأتم مدرب تشيلسي السابق "الفوز هو الإعداد المثالي للمباراة التالية".

عقب لقاء فرايبورج في الكأس سيعود بايرن لمنافسات الدوري بمواجهة فرايبورج أيضا يوم السبت المقبل.

قبل أن يحل ضيفا على مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.