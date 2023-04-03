الإقالات تتواصل في إسبانيا.. إسبانيول يطيح بـ دييجو مارتينيز

أعلن نادي إسبانيول عن إقالة مديره الفني دييجو مارتينيز من تدريب الفريق.

وجاء القرار بين أقل من يومين على هزيمة إسبانيول أمام جاره جيرونا بهدفين مقابل هدف واحد في الدوري الإسباني.

وتراجع إسبانيول إلى المركز 17 في المسابقة برصيد 27 نقطة، وقد يقضي ليلته اليوم في مراكز الهبوط حال فوز فالنسيا على رايو فايكانو في ختام الجولة.

OFICIAL | Diego Martínez finalitza la seva etapa a l'#RCDE. ¡Gracias y mucha suerte! — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) April 3, 2023

وتلقى إسبانيول 4 هزائم متتالية جعلت وضعه حرجًا للغاية في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ولم يفز إسبانيول في الدوري إلا 6 مرات، مقابل 9 تعادلات و12 هزيمة.

مارتينيز (42 عامًا) حضر لتدريب إسبانيول مطلع الموسم الجاري، لكنه لم يحقق النتائج المنتظرة.

وبرز مارتينيز سابقًا مع غرناطة عندما قاده إلى المشاركة في الدوري الأوروبي والوصول إلى أدوار خروج المغلوب.

وذكرت تقارير صحفية عديدة أن إسبانيول اتفق بالفعل مع خليفة مارتينيز الذي سيتولى مهمة إنقاذ الفريق الكتالوني من الهبوط.

ووقع الاختيار على لويس جارسيا فيرنانديز مهاجم إسبانيول السابق بين 2005 و2011.

وخاض لويس جارسيا 7 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا في حقبة لويس أراجونيس.

وساهم لويس جارسيا في فوز إسبانيول بكأس ملك إسبانيا 2006 كلاعب، بالإضافة إلى الوصول لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2007.

ويشرف جارسيا حاليًا على تدريب إنترناسيونال فريق القسم الخامس الذي سيطر عليه ريال مدريد وسيحوّله ليكون فريقه الثالث بدايةً من الموسم المقبل.