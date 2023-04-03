بعد زلزال برنابيو.. بلد الوليد يطيح بمدربه

أعلن نادي بلد الوليد عن إقالة باتشيتا من تدريب الفريق بعد الهزيمة الساحقة أمام ريال مدريد بسداسية.

وخسر بلد الوليد في سانتياجو برنابيو أمس الأحد المباراة التي كانت القشة التي قصمت ظهر المدرب باتشيتا وأدت إلى إقالته.

وتراجع بلد الوليد إلى المركز 16 في الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ألميريا صاحب أول مراكز الهبوط.

ومن الممكن أن يتقهقر بلد الوليد إلى المركز 17 مساء اليوم حال فوز فالنسيا على رايو فايكانو.

وبذلك تنتهي مغامرة باتشيتا مع بلد الوليد التي بدأت مطلع الموسم الماضي.

ونجح باتشيتا في إعادة بلد الوليد إلى الدوري الإسباني الممتاز من المحاولة الأولى.

وقاد باتشيتا بلد الوليد إجمالا في 75 مباراة، فاز في 36 منها، وتعادل 13 مرة، وخسر 26 مباريات.

واكتفى بلد الوليد بثماني انتصارات و4 تعادلات في الدوري الممتاز، مقابل 15 هزيمة.

وقررت إدارة النادي المملوك لـ رونالدو نازاريو خوض الجولات الـ11 الأخيرة من الدوري بمدرب مختلف لم يتم الإفصاح عن هويته حتى اللحظة.

باتشيتا (55 عامًا) سبق له تدريب إلتشي وويسكا بين عدة فرق أخرى صغيرة.

ويستقبل بلد الوليد نظيره مايوركا يوم الأحد المقبل في أولى مباريات حقبة ما بعد باتشيتا.