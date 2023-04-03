كرة سلة - إعلان جدول ربع نهائي دوري السيدات

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 13:17

كتب : FilGoal

الأهلي - سبورتنج - كرة سلة سيدات

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة جدول مباريات ربع نهائي دوري السيدات.

وتقام منافسات ربع النهائي بالنظام الإقصائي Best of 3 أي الفائز في مباراتين يتأهل إلى الدور التالي.

وتقام المباراة الأولى في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل 7 أبريل الجاري.

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بينما المباراة الثانية في يوم الإثنين 10 أبريل الجاري على صالة الفريق الآخر.

وفي حال اللجوء لمباراة فاصلة سوف تقام يوم الخميس 13 أبريل.

جاءت المباريات كالآتي:

الأهلي × مصر للتأمين

سبورتنج × هيليوبوليس

الجزيرة × البنك الأهلي

الاتحاد × سموحة

وتقام المباريات في تمام التاسعة مساء، وتستضيف الفرق المذكورة أولا المباراة الأولى على ملعبها، بينما المواجهة الثانية على ملعب الفرق الأخرى.

وفي حال اللجوء لمباراة فاصلة تقام على ملعب الفرق المذكورة أولا.

وخلال نفس الفترة تقام منافسات نصف نهائي دوري الرجال أيام 6 و8 و10 و12 و13 أبريل الجاري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك بينما يواجه الاتحاد فريق سموحة في منافسات الرجال.

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