أشرف صبحي يشهد إعلان شراكة زد مع نادي أستون فيلا

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 13:07

كتب : FilGoal

أشرف صبحي - شراكة زد مع أستون فيلا

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الإعلان عن اتفاقية شراكة زد إف سي مع نادي أستون فيلا الإنجليزي.

ويأتي ذلك من أجل الاستفادة من خبرات النادي الإنجليزي الرياضية والإدارية التي تصل لما يقرب من 150 عامًا، لاستهداف تطوير مستوى المدربين واللاعبين بزد اف سي، وإتاحة الفرصة للمواهب المميزة للاحتراف الخارجي، إضافة إلى إعداد كوادر إدارية تسهم في الارتقاء بالرياضة المصرية.

وعقد نادي زد مؤتمرا صحفيا تحت سفح الأهرامات بحضور أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذى لمجموعة أورا ديفلوبرز ايجيبت -المالكة لنادي زد- وسيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، ولامين سافان رئيس أكاديمية أستون فيلا الدولية، و ماثيو كيدزون، الرئيس التنفيذي للعمليات بأكاديمية أستون فيلا الدولية.

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وكشف نادي زد أن الشراكة تأتي في إطار استراتيجية النادي، والتي تهدف إلى النهوض بمستوى كرة القدم في مصر، وإعداد لاعبين مؤهلين للاحتراف في أقوى الدوريات الأوروبية، من خلال إنشاء منظومة كروية متكاملة قائمة على الاستعانة بأفضل المدربين في مصر، وعقد الشراكات مع كبرى الأندية العالمية، مثل أستون فيلا لتطوير مهارات اللاعبين وتقديم دورات تدريبية للمدربين حول كيفية انتقاء المواهب، وتحليل أداء اللاعبين، وتقديم الخبرات اللازمة لتطوير مستوى الناشئين وفقًا لأحدث التدريبات العالمية.

ووفقًا لاتفاقية الشراكة، سيوفر نادي أستون فيلا معايشة لمدربي زد اف سي في إنجلترا، كما سيقدم لهم محاضرات ودورات حول أحدث الخطط التدريبية لاختيار المواهب، وتطوير مستواهم مع ضمان استمرار اللاعبين في الالتزام بالدراسة، وتعلم اللغات الأجنبية خاصة الإنجليزية، إضافة إلى ذلك سيتم تعيين خبراء في كل المجالات الرئيسية لتطبيق منهج "أستون فيلا" في إدارة وتشغيل وصيانة مرافق نادي زد.

ويشارك نادي فيتوريا جيماريش في الشراكة بين ناديي زد، وأستون فيلا من خلال إتاحة الفرصة للاعبي زد للانتقال للنادي البرتغالي للتعود على أجواء اللعب في أوروبا، وتطوير مهاراتهم الفنية وقدراتهم البدنية كمحطة قبل الانضمام لنادي أستون فيلا، بهدف زيادة فرص نجاح اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي، والذي يعد أقوى دوريات كرة القدم العالمية.

نادي زد أستون فيلا وزير الرياضة أشرف صبحي
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