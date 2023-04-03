كرة يد - الكشف عن جدول المرحلة الختامية من دوري السيدات

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 12:35

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي - الزمالك - كرة يد

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد جدول مباريات المرحلة الختامية من دوري السيدات.

وكانت المرحلة الثانية قد انتهت بتأهل أندية الأهلي والشمس وسبورتنج والزمالك.

وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية منافسات المرحلة الختامية بالكامل.

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وتقام منافسات المرحلة الختامية بنظام دورة من دور واحد بين الأندية الأربعة خلال الفترة من 27 إلى 29 أبريل الجاري.

وتأهل كل فريق بنقاط معينة وفقا لترتيبه في المرحلة الثانية.

ويأتي ترتيب الفرق قبل المرحلة الختامية كالآتي:

1- الأهلي 2 نقطة

2- سبورتنج 1.5 نقطة

3- الشمس 1 نقطة

4- الزمالك 0.5 نقطة

بينما جدول مباريات المرحلة الختامية:

الخميس 27 أبريل

الأهلي × الزمالك (4 مساء)

سبورتنج × الشمس (6 مساء)

الجمعة 28 أبريل

الزمالك × سبورتنج (4 مساء)

الشمس× الأهلي (6 مساء)

السبت 29 أبريل

الشمس × الزمالك (2 عصرا)

الأهلي × سبورتنج (4 مساء)

ومن المقرر أن تقام منافسات نصف النهائي ونهائي كأس مصر للسيدات قبل أسبوع من المرحلة الختامية في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد سبورتنج في نصف نهائي كأس السيدات، بينما يواجه الزمالك فريق الطيران في المباراة الأخرى.

وكان الشمس قد توج بلقب دوري سيدات اليد الموسم الماضي، بينما حصد فريق سبورتنج لقب الكأس.

كرة يد دوري السيدات
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