إدانة اعتداء قوات الاحتلال وتضامن مع الاتحاد الفلسطيني من الاتحادين العربي والسعودي

نشر كل من الاتحادين العربي والسعودي لكرة القدم بيانا لإدانة اعتداء قوات الاحتلال والتضامن مع الاتحاد الفلسطيني.

ويأتي ذلك على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدها نهائي كأس أبو عمار بين فريقي مركز بلاطة وجبل المكبر يوم الخميس الماضي.

وشهدت المباراة التي أقيمت في ملعب فيصل الحسيني أحداثا مؤسفة بعدما اقتحمته قوات الاحتلال الإسرائيلي بين الشوطين وأطلقت الغاز المسيل للدموع.

وجاء بيان الاتحاد العربي كالآتي:

"يود الاتحاد العربي لكرة القدم أن يعرب عن إدانته الشديدة للاعتداء الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على اللاعبين والمشجعين خلال مباراة نهائي كأس أبو عمار التي جمعت فريقي مركز بلاطة وجبل المكبر الخميس الماضي على ملعب فيصل الحسيني الدولي في الضفة الغربية في فلسطين".

"ويؤكد الاتحاد العربي لكرة القدم في هذا الإطار تضامنه الدائم والمستمر مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والوقوف مع كافة الرياضيين في دولة فلسطين العزيزة".

بينما جاء بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم كالآتي:

"يعرب الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إدانته للاعتداء الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على اللاعبين والمشجعين خلال مباراة نهائي كأس أبو عمار".

"ويجدد الاتحاد السعودي لكرة القدم تضامنه مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والجماهير والشعب الفلسطيني وجميع أسرة كرة القدم في البلد الشقيق".

وتسبب إطلاق الغاز من قبل قوات الاحتلال في تعرض بعض المشجعين واللاعبين للإغماء.

وكان من المقرر تأجيل المباراة لكن استطاع كلا الفريقين في النهاية إكمالها.

وتقام بطولة كأس ياسر عرفات منذ عام 2011 ويعد ذلك اللقب هو الثاني لجبل المكبر بعد الموسم الماضي.

أما مركز بلاطة ففشل في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2017-2018.