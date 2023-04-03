كرة القدم ليست الأعلى.. إعلان أسعار تذاكر أولمبياد باريس 2024 قبل 480 يوما

أعلن الموقع الرسمي لأولمبياد باريس 2024 عن بدء طرح فرصة التسجيل في القرعة للحصول على فرصة الحصول على تذاكر منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة من الافتتاح وحتى حفل الختام.

وكشف الموقع الرسمي عن توفير ما يقارب من عشرة ملايين تذكرة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وتستضيف مدينة باريس الفرنسية دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 11 أغسطس من العام القادم.

وأشار البيان إلى فتح الاشتراك للتسجيل وحجز التذاكر عن طريق القرعة ومشاهدة منافسات رياضية ذات مستوى عالمي على خلفية معالم سياحية بارزة مثل برج إيفل.

وتقرر أن يبدأ سعر مليون تذكرة بـ 24 يورو وستكون متاحة لجميع الرياضات الأولمبية.

وتم تقسيم التذاكر إلى أربع فئات في مختلف المسابقات وتبدأ من 24 يورو في مختلف المسابقات.

وكشف الموقع الرسمي عن وصول ما يقرب من نصف التذاكر المتاحة بسعر 50 يورو أو أقل حسب الفئة المختارة واللعبة المقرر حضورها.

كما تم نشر الجدول الكامل لجميع الألعاب بسعر التذاكر لكل يوم في المنافسات.

ولم تكن رياضة كرة القدم صاحبة التذاكر الأعلى سعرا كما سيتوقع البعض.

بينما جاءت التذاكر الأعلى سعرا بقيمة 980 يورو في سبع مناسبات مختلفة خلال أولمبياد باريس 2024.

وشهدت نهائيات ألعاب القوى في ثلاثة أيام مختلفة وصول تذكرة الفئة الأولى إلى 980 يورو من سبع مناسبات خلال مختلف الألعاب.

كما يبلغ سعر تذكرة نهائي منافسات رجال كرة السلة 980 يورو لتذاكر الفئة الأولى.

أما الثلاث مناسبات الأخرى للتذاكر الأعلى سعرا بقيمة 980 يورو فكانت لرياضة السباحة في ثلاثة أيام مختلفة.