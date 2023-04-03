حكم كلاسيكو الرباعية.. مارتينيز مونويرا يدير مباراة برشلونة وريال مدريد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تعيين خوان مارتينيز مونويرا حكمًا لمباراة برشلونة وريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويستقبل برشلونة نظيره ريال مدريد في كامب نو مساء الأربعاء بعد أن فاز عليه ذهابًا بهدفٍ وحيد في سانتياجو برنابيو.

ويقود مارتينيز مونويرا المباراة، ويعاون من غرفة تقنية الفيديو خوسيه لويس جونزاليس جونزاليس.

ويظهر في طاقم التحكيم كمساعد ثانٍ: ميجيل مارتينيز مونويرا شقيق حكم الساحة.

وفي نفس النهائي الآخر بين أتليتك بلباو وأوساسونا، يظهر كارلو دل سيرو جراندي كحكم ساحة، ودافيد ميديي خيمينيز كحكم فيديو.

الكلاسيكو الثالث

سبق لـ مارتينيزا مونويرا إدارة الكلاسيكو في مناسبتين فقط خلال مسيرته.

الحكم البالغ 40 عامًا ظهر لأول مرة في كلاسيكو أكتوبر 2020 في كامب نو دون جماهير.

وفاز يومها ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وعرفت احتساب ركلة جزاء لـ سيرخيو راموس نفذها بنفسه مسجلًا الهدف الثاني.

أمّا الكلاسيكو الثاني فكان في الدوري بالموسم الماضي على ملعب سانتياجو برنابيو.

وفاز يومها برشلونة بأربعة أهداف دون رد في أول انتصار لـ تشافي هيرنانديز كمدرب في مسيرته بالكلاسيكو.

لقطة الحسم في دوري 2021

واحدة من أهم القرارات التحكيمية التي اتخذها مارتينيز مونويرا في مسيرته ترجع إلى مايو 2021 لأنها حددت بشكلٍ كبير هوية بطل الدوري وقتها.

ريال مدريد كان يواجه إشبيلية في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة 35 من عمر المسابقة.

وبينما كان التعادل 1-1 قائمًا حصل ريال مدريد على ركلة جزاء، لكن مارتينيز مونويرا عاد لتقنية الفيديو وألغى الركلة واحتسب مقابلها ركلة جزاء لـ إشبيلية بداعي وجود لمسة يد على إيدير ميليتاو، ليسجل منها إيفان راكيتيتش الهدف الثاني.

بعدها أدرك ريال مدريد التعادل ولم يسعفه الوقت لتحقيق الفوز، لينتهي اللقاء 2-2، ويتسبب في خسارة ريال مدريد الدوري لصالح أتليتكو مدريد.