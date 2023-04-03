سباليتي يكشف تفاصيل مشادته مع مالديني بعد الخسارة أمام ميلان

كشف لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي تفاصيل مشادته مع باولو مالديني المدير الرياضي لنادي ميلان عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وحقق ميلان فوزا عريضا على متصدر الدوري الإيطالي بأربعة أهداف دون مقابل.

وأشارت تقارير إيطالية إلى نشوب مشادة حادة بين سباليتي ومالديني في ممر الخروج عقب المباراة.

وقال سباليتي في تصريحات لقناة DAZN: "لا أعتقد أنه حدث شيء، فقط ذهبت لحكم اللقاء لأسأله عن بطاقة ستانيسلاف لوبوتكا الصفراء وهو كان يشرح لي ذلك".

وكشف سباليتي "مالديني مر بجوارنا وهو يلوح بذراعيه كما لو كان يقول أنني أشكو طوال الوقت".

وتابع "رغم ذلك، مثل الموسم الماضي كنا جميعا على مقاعد البدلاء ولم نحتج، على عكس بيولي الذي تلقى بطاقة من الحكم قبل ذلك".

وأوضح سباليتي "ما لم يعجبني، هو أنا كان يتحدث معي ويجيب عن أسئلتي، وبالنسبة لي كرة لوبوتكا لا يوجد شيء فيها".

واختتم مدرب نابولي تصريحاته "بعد كل شيء، إنه باولو مالديني وأنا لم ألعب بمستواه، لكنني كنت لاعبا لكرة القدم لبضع سنوات أيضا".

وبالرغم من الخسارة لا يزال نابولي في صدارة جدول الترتيب برصيد 71 نقطة وبفارق 16 نقطة عن لاتسيو أقرب منافسيه بعد 28 جولة.

أما ميلان فرفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بعد التعثر في آخر ثلاث مباريات بخسارتين وتعادل.