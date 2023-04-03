رئيس يويفا: وضع برشلونة خطير للغاية في قضية نيجريرا.. لم أر شيئا مماثلا في كرة القدم

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 11:17

كتب : FilGoal

أليكساندر تشيفرين

شدد أليكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على خطورة وضع برشلونة في قضية نيجريرا.

وتحقق السلطات الإسبانية في قضية فساد محتملة بعد تقاضي إنريكيز نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق مبالغ مالية ضخمة من برشلونة على مدار 17 عامًا.

وقال تشيفرين عن القضية: "لا يمكنني التعليق على هذا بشكلٍ مباشر لسببين. الأول هو امتلاكنا لجنة انضباط مستقلة مختصة بالنظر في هذا الشأن".

وأضاف في حواره مع صحيفة "إيكيبا" السلوفينية: "والسبب الثاني أنني لم أتعامل مع هذه المسألة تفصيليًا. مع ذلك، يمكنني القول إنني اطلعت بعض الشيء والوضع خطير لأقصى حد".

وشدد: "إنها واحدة من أخطر الأمور التي رأيتها في كرة القدم على الإطلاق".

وأوضح: "بالنسبة للدوري الإسباني فقد انقضت مدة التقاضي، ولا يمكن أن يكون للأمر عواقب رياضية، لكن التحقيقات جارية في النيابة الإسبانية".

وأكد: "فيما يخص الاتحاد الأوروبيِ، فلم تمر مدة التقاضي".

وعن احتمالية توقيع عقوبات رياضية على برشلونة، رد: "لا أريد الإجابة على ذلك، ولا يمكنني".

ويستعد تشيفرين للحصول على ولاية جديدة في رئاسة يويفا الأسبوع المقبل تمتد حتى 2027.

ولا يمكن أن تطال برشلونة عقوبات رياضية تتعلق بسحب ألقاب أو هبوط إلى درجات أدنى بسبب مرور أكثر من 3 سنوات على الواقعة وفقًا لقانون الرياضة الإسباني.

رغم ذلك، فالعقوبات الجنائية واردة للغاية في حق رئيسي برشلونة السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل ومجموعة من إداريي النادي.

وذكرت تقارير صحفية أن يويفا قد يعاقب برشلونة بالاستبعاد من المسابقات الأوروبية، مما قد يشكل ضربة قاضية لاقتصاد النادي المهترئ في الأساس.

برشلونة نيجريرا
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